Anfang 2016 musste Fiona Erdmann (31) einen schlimmen Schicksalsschlag verkraften: Ihre geliebte Mutter Luzie verstarb im Alter von 56 Jahren an den Folgen ihrer Nervenkrankheit. In wenigen Monaten wird die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin selbst zum ersten Mal Mama. In dieser Zeit sind ihre Gedanken besonders oft bei ihrem verstorbenen Elternteil. Die Erinnerungen an Luzie nehmen Fiona ihre Ängste und Sorgen...

"Ich bin noch keine Mutter, aber ich hatte eine ganz wundervolle Mutter, die meiner Meinung nach einen großartigen Job geleistet hat", betonte Fiona in einem YouTube-Video. Mit vielen Dingen in ihrem Leben sei sie nur deshalb so gut klargekommen, weil ihre Mutter immer an sie geglaubt habe. "Ich hab Vertrauen in dich [und darin], dass du das packst", sei das Gefühl gewesen, dass Luzie ihr immer vermittelt habe. Deshalb glaube die Fitness-Influencerin auch ganz fest daran, dass bei ihrer Schwangerschaft und der bevorstehenden Geburt alles gut gehen werde.

Dabei hatte Fionas Mutter mit dem Model selbst alles andere als eine Traumgeburt: Luzie habe 24 Stunden durchgängig Wehen gehabt – jedoch ohne Erfolg: "Dann musste ich mit einer Saugglocke geholt werden und dann haben die meinen ganzen Kopf deformiert", so die 31-Jährige. In den ersten Monaten habe ihre Mama nicht gewusst, ob Fiona eine Behinderung davongetragen haben könnte.

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, Model

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmanns Mutter Luzie



