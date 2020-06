Stacey Solomon (30) ist zu Tränen gerührt! Vor einem Jahr kam das dritte Kind der ehemaligen X Factor-Kandidatin zur Welt. Im Netz gibt sie seitdem ehrliche Einblicke in ihren Mama-Alltag. So klagte sie nach der Geburt offen über Brustwarzenschmerzen durch das Stillen, und vor Kurzem sprach die Sängerin weinend über Rex' angewachsenes Zungenbändchen. In ihrem neuen Video kullern erneut Staceys Tränen – diesmal aber vor Freude: Ihr Sohnemann macht seine ersten Schritte!

Der dreifachen Mutter gelang es, die ersten holprigen Schritte ihres Jüngsten mit der Kamera einzufangen. Total stolz teilte sie es auf Instagram: Während der Einjährige noch etwas unbeholfen zu seiner Mami tapst, ist diese im Hintergrund weinend zu hören. "Ehrlich gesagt, ich schluchze! Wenn es eine gute Sache in diesen beängstigenden, harten Zeiten gibt, dann die, dass Mama und Papa beide zu Hause waren und diesen Moment gemeinsam erleben konnten", schrieb Stacey zu dem Clip und konnte ihre Freude über diesen Meilenstein nicht verbergen. "Rex, wir sind so stolz auf dich! Meine Güte, es fühlt sich an, als ob die Zeit wie im Flug vergeht!"

In ihrem Post schwärmte die 30-Jährige von ihrer Mami-Rolle: "Ich möchte, dass die Zeit für einen Moment stillsteht. Aber gleichzeitig zuzusehen, wie sie wachsen, ist die unglaublichste, wunderbarste Sache der Welt." Stacey werde sich jetzt zurückziehen und in Rex' Babybuch schluchzen, scherzte die Britin.

Instagram / staceysolomon Joe Swash und Stacey Solomon mit ihrem Sohn

Instagram / staceysolomon Stacey Solomons Sohn Rex

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon mit ihrem Sohn Rex



