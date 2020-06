Wird sich Tanja Brockmann von jetzt an etwas bedeckter zeigen? Die Blondine hat sich als Playmate einen Namen gemacht und präsentiert sich somit schon von Berufswegen regelmäßig sehr freizügig im Netz. Nun ist sie aber schwanger mit ihrem ersten Kind. Für viele Frauen bedeutet das, ihre wilde Seite etwas zurückzuschrauben – ob das jedoch auch bei Tanja der Fall ist? Im Promiflash-Interview verrät sie, ob sich ihre Follower auch weiterhin über sexy Schnappschüsse von ihr freuen dürfen!

Die Beauty habe nach wie vor geplant, freizügige Bilder im Netz zu veröffentlichen – dennoch erklärt sie: "Es geht auf meinem Account jetzt viel um das Thema Schwangerschaft!" Sie will ihren Fans nichts von ihrer Zeit der freudigen Erwartung vorenthalten und hat das offenbar schon von langer Hand geplant: "Ich hatte sogar schon Videos vorproduziert, also aus den ersten Wochen und Monaten, als noch keiner davon wusste."

Obwohl es so scheint, als ob Tanja ihre Schwangerschaft in vollen Zügen genießt und die schönen Momente sogar mit ihrer Community teilen möchte, macht ihr eine Sache offenbar schon etwas zu schaffen: Sie könne sich noch nicht so ganz an ihre Extrakilos gewöhnen. Die zusätzlichen Pfunde würden sie zwar nicht stören, müssten nach der Geburt ihres Kindes aber "ganz schnell wieder runter".

Promiflash Das Playmate Tanja Brockmann

Instagram / tanjabrockmannofficial Tanja Brockmann im Dezember 2019

Getty Images Denis Fedder und Tanja Brockmann im Juli 2016 in Düsseldorf



