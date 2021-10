Wie schnell doch die Zeit vergeht! Im Oktober des vergangenen Jahres bekam Tanja Brockmann (33) ihr erstes Kind. Seitdem erfreut ihr Nachwuchs die Blondine jeden Tag aufs Neue. Kein Wunder also, dass die gelernte Kosmetikerin ihr Glück immer wieder in den sozialen Netzwerken mit ihrer Community teilt, beispielsweise in Form von zuckersüßen Fotos. Jetzt veröffentlichte Tanja einen neuen Schnappschuss mit ihrem Töchterchen, der verdeutlichte, wie groß Emily inzwischen ist.

Auf Instagram teilte die 33-Jährige nun das herzerwärmende Bild mit ihrem Nachwuchs. "Mein Leben hat sich um 180 Grad verändert, aber es gibt nichts Schöneres, als eine Mama für diesen kleinen Engel zu sein", schrieb das Playmate zu dem niedlichen Post. Anschließend beendete sie ihre kleine Liebeserklärung an ihre Mutterschaft mit den Worten: "Mami liebt dich unendlich doll".

In den Kommentaren sammelten sich zudem viele User, die ihr Entzücken über das neue Foto des Duos zum Ausdruck brachten. So schrieb beispielsweise ein Fan, dass Tanja eine "tolle Mami" sei und ein anderer fügte hinzu: "Ein wunderschönes Bild". Den Abonnenten fiel außerdem auf, dass die kleine Emily Ophelia inzwischen ganz schön gewachsen sei. "Oh, schon so groß", kommentierte ein Follower überrascht.

Instagram / tanjabrockmannofficial Tanja Brockmann mit ihrer Tochter Emily

Instagram / tanjabrockmannofficial Tanja Brockmann und ihre Tochter Emily im April 2021

Instagram / tanjabrockmannofficial Tanja Brockmann, Playmate

