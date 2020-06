Für Ariana Grande (26) könnte es aktuell beruflich kaum besser laufen! Im Dezember 2011 brachte die Sängerin ihre erste Single auf den Markt – inzwischen ist sie kaum noch aus dem Musikgeschäft wegzudenken. Neben zahlreichen Auszeichnungen wie dem MTV Europe Music Award, den die US-Amerikanerin im Jahr 2014 für ihren Song "Problem" erhielt, gelang der Beauty nun ein neuer Rekord: Ariana hat damit vier Nummer-eins-Hits in Folge veröffentlicht!

Mit der Single "Thank U, Next" hatte Ariana vor rund zwei Jahren den Anfang ihrer erfolgreichen Song-Reihe gemacht. Wie Entertainment Weekly berichtete, schaffte es auch "7 Rings" nur ein Jahr später auf den ersten Platz der US-Billboard-Charts. Für die beiden weiteren Nummer-eins-Tracks holte sich die Grammy-Preisträgerin musikalische Unterstützung zur Seite: Den Erfolgshit "Stuck With U" performt die 26-Jährige mit Popstar Justin Bieber (26) im Duett – ihre neueste Single "Rain On Me" entstand in Zusammenarbeit mit Lady Gaga (34).

Bereits in der ersten Woche nach der Veröffentlichung von Gagas und Aris aktueller Single wurden überragende 31,4 Millionen Klicks vermerkt. Rund 11,1 Millionen Hörer wurden mit dem Song über die Radios erreicht und 72.000 Nutzer bezahlten für einen digitalen Download des Songs.

Getty Images Ariana Grande, Musikerin

Getty Images Justin Bieber, Popstar

Getty Images Lady Gaga, Sängerin



