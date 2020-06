Oliver Pocher (42) teilt gegen Gerda Lewis (27) aus! Die ehemalige Bachelorette hatte sich vor einigen Tagen unters Messer gelegt, um eine Korrektur ihrer Oberweite durchführen zu lassen. Nach dem Eingriff meldete sie sich gleich bei ihren Followern und gab ihnen ein kurzes Update zu ihrem gesundheitlichen Zustand – das ging auch an Oli nicht vorbei: Für den Comedian, der aktuell gegen zahlreiche Influencer austeilt, waren das ein gefundenes Fressen!

In einem neuen Instagram-Video geht der Komiker Gerdas Post-OP-Statement Schritt für Schritt durch und fragt gleich zu Beginn zynisch: "Was hat sie denn gemacht? Was hat Gerda Lewis gemacht? Natürlich... Sie hat sich die T*tten machen lassen." Dass die Reality-TV-Bekanntheit während der aktuellen Lage einen Beauty-Eingriff vornehmen ließ, kann Oli nicht nachvollziehen. Auch darüber, dass die Blondine gleich nach dem Eingriff erwähnte, dass sie ihr Zungenpiercing wieder einsetzen zu müsse, mokiert sich der 42-Jährige: "Das ist ja gerade für den Oralverkehr viel schöner, wenn das wieder drinnen ist und das ist das Erste, was einem nach einer OP in den Sinn kommen müsste."

Dabei hat sich Oliver Pocher nicht zum ersten Mal über Gerda lustig gemacht: Die Ex-Germany's next Topmodel-Teilnehmerin hatte sich Anfang April mit einem Beauty-Filter im Gesicht im Netz zu der aktuellen Lage geäußert. Daraufhin stichelte Oli: "Deswegen hat sie auch so einen Filter benutzt. Denn wenn man sich Gedanken macht, braucht man einen Filter. Sonst funktionieren die Gedankengänge nicht."

Oliver Pocher, Comedian

Gerda Lewis im März 2020

Komiker Oliver Pocher, Juni 2019



