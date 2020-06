Herzogin Kate (38) und Co. telefonieren für den guten Zweck! Auch wenn sich derzeit die ersten Lockerungen ankündigen, verbringen viele Menschen noch immer ihre Zeit in häuslicher Isolation. Auch die britischen Royals hatten sich zuletzt in ihre vier Wände zurückgezogen und nehmen kaum öffentliche Termine wahr. Um in Zeiten des Social Distancing aber trotzdem für ihre Mitmenschen da zu sein, haben einige royale Ladys jetzt eine besondere Aktion gestartet: Sie rufen einsame Menschen in Quarantäne an.

Neben Kate beteiligen sich auch Prinz Charles (71) Frau Camilla (72) und Sophie (55), die Countess of Wessex an dem Chat-Projekt. Gegenüber People berichten einige Bürger von ihren Erfahrungen beim Telefonieren mit den Mitgliedern der Königsfamilie. "Ich war unglaublich einsam in den vergangenen Monaten und es war einfach wunderbar, mit ihr zu telefonieren", freute sich jemand beispielsweise über den Anruf der Duchess of Cornwall. Kate spendete unterdessen der 42-jährigen Donna Williams Trost, die sich zu Hause um ihre an Diabetes erkrankte Tochter Alessandra kümmert.

Wie schwer es sein kann, mit Kindern in der Selbstisolation zu verweilen, bekommt auch die 38-Jährige derzeit am eigenen Leib zu spüren. Erst kürzlich verriet die dreifache Mama, wie sehr George (6), Charlotte (5) und Louis (2) sie auf Trab halten. Um ihnen die aktuelle Lage zu erläutern, setze sie auf Ehrlichkeit: "Obwohl man sie nicht beunruhigen möchte, halte ich es für angemessen, es auf einfache und altersgerechte Weise zu erklären."

Getty Images Gräfin Sophie und Herzogin Kate

Getty Images Camilla, Duchess of Cornwall und Herzogin Kate

Getty Images Prinz George, Prinz William, Herzogin Kate und Prinzessin Charlotte im Juli 2017 in Hamburg



