Grimes (32) und Elon Musk (48) geben ein weiteres Detail zu ihrem gemeinsamen Baby bekannt! Der Tesla-Chef und die Musikerin standen in den vergangenen Wochen immer wieder wegen der gewöhnungsbedürftigen Namenswahl für ihren Sohn in den Schlagzeilen. Angeblich haben sie den Knirps, der Anfang Mai zur Welt gekommen ist, nämlich X Æ A-12 genannt. Wegen des kalifornischen Namenrechts, das Zahlen verbietet, sei er kürzlich sogar in X Æ A-Xii umbenannt worden. Nun gab die frischgebackene Mutter preis, wie der Spitzname ihres Sohnes laute – und der ist um einiges leichter auszusprechen!

Im Interview mit dem Nachrichtendienst Bloomberg verriet Claire Elise Boucher, wie die Musikerin mit bürgerlichem Namen heißt, dass sie das Baby gern Little X (zu deutsch: Kleines X) nennt. Im Vergleich zu "Ex Ash Archangel Twelve", wie der Name des Jungen eigentlich ausgesprochen wird, scheint die Spitznamen-Version im Familienalltag um einiges praktischer zu sein.

Verwunderlich ist es aber kaum, dass das Kind der beiden einen derart außergewöhnlichen Namen tragen soll. Immerhin fällt Grimes aktuell auch mit einem anderen besonderen Vorhaben auf: Im Rahmen einer Kunstausstellung wolle die gebürtige Kanadierin offiziell und rechtlich bindend ihre Seele verkaufen. Umgerechnet rund 9,2 Millionen Euro verlange die "Oblivion"-Interpretin dafür.

Twitter / Elon Musk Elon Musk mit seinem Sohn

BFA / ActionPress Grimes, Sängerin

Getty Images Grimes im Februar 2019



