David Zickert redet Klartext! Der Kölner erzählt, warum er sich erneut auf Liebessuche im TV begibt. Vor wenigen Wochen war der Reality-TV-Star in der zweiten Staffel von Temptation Island zu sehen, nun steht er wieder vor der Kamera. Auch dieses Mal hat sich er entschieden, bei einer Kuppelshow mitzumachen: Die Rede ist von Paradise Hotel. Nun verriet David im Gespräch mit Promiflash, was ihn reizt, wieder an einer Datingshow teilzunehmen.

"Bei 'Paradise Hotel' mache ich mit, weil ich keine Chance auslassen möchte, meiner großen Liebe zu begegnen", verriet der 28-Jährige nun in einem Interview mit Promiflash. Und sollte das nicht klappen, könne man immer noch versuchen, an das Preisgeld von 20.000 Euro zu kommen, fügte er hinzu. In seinen Augen sei auch die Location ein kleines Schmankerl: "Außerdem findet die TV-Show in Mexiko statt. Ein schönes Land mit gutem Wetter", betonte David. Schließlich schaut er positiv in die Zukunft: "Und wenn es mit der Liebe und dem Geld im 'Paradise Hotel' nicht klappen sollte, dann gibt es bestimmt noch einige andere TV-Shows, wo ich mitmachen kann. Anfragen sind ja da."

Auch seine Teilnahme bei "Temptation Island" sei für ihn keine Pleite gewesen. "Immerhin habe ich eine sehr schöne Zeit dort gehabt, nette Leute kennengelernt und den anderen Jungs den Vortritt gelassen", erklärte der Hottie. Wie sieht es bei euch aus? Schaut ihr die nächste Staffel von "Paradise Hotel"? Stimmt unten ab!

Anzeige

TVNOW / Frank J. Fastner David Zickert von "Paradise Hotel"

Anzeige

Instagram / david_exagera_3x David Zickert, Reality-TV-Star

Anzeige

TVNOW / Frank Fastner David Zickert, Reality-TV-Star



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de