Bei Vivien und Sebastian hat Amors Pfeil direkt ins Schwarze getroffen! Die Wahl-Australierin wollte sich im Rahmen von Bauer sucht Frau International verlieben – und hat tatsächlich ihren Mr. Right getroffen. Schon während der gemeinsamen Hofwoche knisterte es zwischen den beiden, am Ende rundeten sie ihr Glück mit einem romantischen Kuss ab. Doch damit nicht genug: Inzwischen laufen sogar die Planungen für eine gemeinsame Zukunft auf Hochtouren!

Auf Nachfrage von RTL betonte Viv: Sie möchte ihren Traummann so schnell wie möglich wiedersehen. Die beiden seien auch noch nach den Dreharbeiten zur Kuppelshow ein Paar und wollen endlich ein gemeinsames Leben in Down Under aufbauen. Der Papierkram für Sebastians Visum sei bereits weitestgehend geregelt und auch auf der Farm der Hühnerzüchterin habe sich etwas getan. "Ich habe hier schon eine Parkbank aufgestellt, hinten auf der Veranda, damit wir, wenn wir 80 sind, nebeneinander hier sitzen und unser Land und unsere Tiere angucken können", berichtet die 39-Jährige in einer süßen Videobotschaft an ihren Schatz.

Der nächste Schritt für das Pärchen: Sebastian wird zu seiner Herzdame reisen und vorerst mit einem Touristenvisum bei ihr leben. Nach einer gewissen Zeit dürfe er dann für immer bei der Bäuerin bleiben. Ob sich Viv und Basti dann auch schon ganz bald das Jawort geben werden? Was meint ihr? Stimmt ab!

Anzeige

TVNOW Bäuerin Vivien mit den "Bauer sucht Frau International"-Kandidaten

Anzeige

TVNOW Landwirtin Vivi bei "Bauer sucht Frau International"

Anzeige

TVNOW Jörn, Sebastian, Rüdiger und Vivien bei "Bauer sucht Frau International" 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de