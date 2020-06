Herrlich normale Schnappschüsse von Gwyneth Paltrow (47) und Brad Falchuk (49)! Nach ihrer Scheidung von Coldplay-Frontmann Chris Martin (43) fand die Schauspielerin in dem Drehbuchautor einen neuen Partner. Im September 2018 haben sich die beiden im Kreise ihrer Liebsten das Jawort gegeben und sind weiterhin total glücklich miteinander. Die neuesten Aufnahmen zeigen nun, wie wohl Brad und Gwyneth sich in der Nähe des anderen fühlen.

Das Ehepaar wurde am Freitag von Paparazzi in Santa Monica dabei gesichtet, wie es sich sein Mittagessen von einem Restaurant abholte. Das Sympathische: Statt wieder in ihren SUV zu steigen und von dannen zu fahren, setzten die beiden sich hinten in den geöffneten Geländewagen und genossen ihre Mahlzeit. Dass sie dabei fotografiert wurden, schien Gwyneth und Brad ihrem Gesichtsausdruck zufolge zwar nicht sonderlich zu gefallen – vertreiben ließen sie sich jedoch nicht.

An diesem bewölkten Tag waren beide in absoluten Wohlfühloutfits unterwegs. Während der 49-Jährige sein Hemd mit einer Chinohose kombinierte, trug Gwyneth Jeans und Pullover. Und auch der Rest ihres Looks war total natürlich: Ihre Haare hatte sie locker zusammengebunden und auf Make-up komplett verzichtet.

Getty Images Gwyneth Paltrow und Brad Falchuk bei der "The Politician"-Premiere im September 2019

Instagram / gwynethpaltrow Brad Falchuk und Gwyneth Paltrow am Valentinstag

Actionpress/ Backgrid Brad Falchuk und Gwyneth Paltrow



