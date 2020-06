Sie ist mittlerweile schon so groß geworden! Willow Hart, die Tochter von Sängerin Pink (40) und Motocrossfahrer Carey Hart (44), feierte am Dienstag ihren neunten Geburtstag! Das erste Kind des Promi-Paares kam am zweiten Juni 2011 zur Welt, fünf Jahre, nachdem sich Pink und ihr Mann sich das Jawort gegeben hatten. Zu dem freudigen Anlass widmete Carey seinem Töchterchen nun ein paar rührende Worte!

"Meine liebe Tochter Willow, wo soll ich anfangen", begann der 44-Jährige seine liebevolle Botschaft auf Instagram. "Du hast mein Leben verändert, seit dem Moment als deine Mutter mit dir schwanger gewesen war. Ich wollte immer ein Vater sein und ich danke dir, dass du mich als deinen Vater ausgesucht hast. Eine meiner größten Freuden ist es, zu sehen, zu was für einer unabhängigen Person du herangewachsen bist." Zusätzlich zu den Glückwünschen veröffentlichte Carey auch eine Collage von Willow, die ihre Entwicklung zu einem aufgeweckten, jungen Menschen unterstreicht.

Er schrieb außerdem, dass er sicher sei, dass sein Mädchen die Welt ändern werde und dass er nicht stolzer sein könne. "Hab einen tollen neunten Geburtstag. Danke, Mama Pink – das hast du gut hingekriegt." Seine Follower hinterließen in den Kommentaren ebenfalls viele Glückwünsche an das Geburtstagskind.

Anzeige

Instagram / hartluck Carey und Willow Hart

Anzeige

Instagram / hartluck Collage von Pinks Tochter Willow Hart

Anzeige

Christopher Polk/Getty Images) Pink, Willow und Carey Hart auf den MTV Video Music Awards



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de