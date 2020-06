Die Hochzeitsvorbereitungen laufen auf Hochtouren! Vor wenigen Wochen machte Michael Wendler (47) seiner Laura endlich einen Heiratsantrag. Ganz klassisch ging der Schlagerstar inmitten von roten Rosenblättern vor seiner Liebsten auf die Knie – und die antwortete auf seine Frage schließlich mit "Ja". Noch in diesem Sommer soll die Trauung stattfinden. Nun sind Fotos von dem Sänger aufgetaucht, die ihn beim Anprobieren eines Anzuges zeigen. Ist das etwa das Hochzeitsoutfit?

In seiner Instagram-Story postete der "Egal"-Interpret, dass er bei einem Herrenausstatter in Düsseldorf war, der seit mehreren Jahren auf Bräutigam-Mode spezialisiert ist. Auf den Schnappschüssen präsentiert sich der Wendler in einer Kombination aus blauer Hose, gleichfarbigem Sakko und weißem Hemd. Ob es sich hierbei wirklich um sein Hochzeits-Outfit handelt, verriet der 47-Jährige nicht. Der blaue Farbton dürfte allerdings sowohl zu den Augen des Schlagersängers als auch zu denen seiner Liebsten passen.

Auf TVNOW können die Fans des Paares aktuell die Hochzeitsplanung in der Reallife-Doku "Laura und der Wendler – Jetzt wird geheiratet!" verfolgen. Dort offenbarte Michael auch, was er an seiner Angebeteten liebt: "Dass ich einen Partner an meiner Seite habe, auf den ich bauen kann, wenn es darauf ankommt – das ist für mich so wertvoll."

Anzeige

TVNOW / RTL Laura Müller und Michael Wendler bei "Laura und der Wendler - Jetzt wird geheiratet!"

Anzeige

Instagram/wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller, Mai 2020

Anzeige

Instagram / wendler.michael Laura Müller und Michael Wendler im Februar 2019

Glaubt ihr, dass der Wendler sich schon um seinen Hochzeitsanzug gekümmert hat? Ja, auf jeden Fall! Nein, irgendwie nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de