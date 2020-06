Selina hat die Nase voll! Am Donnerstag ging das neu aufgelegte ProSieben-Format Beauty & The Nerd an den Start und schon in der ersten Folge ging es ganz schön rund: Erst hatte sich Schönheit Karina über eine Tauschaktion ihres ursprünglichen Kuppelpartners Illya aufgeregt – nur kurz darauf flogen dann aber erst richtig die Fetzen, weshalb die Beauty Selina sogar das Handtuch schmiss!

Während einer Party in der Show-Villa floss der Champagner – leider auch auf Selinas Kleid! Kim hatte die Brünette nämlich in ihrer Euphorie grinsend mit dem süßen Alkohol vollgespritzt. Das fand Letztere gar nicht lustig und rastete deshalb extrem aus! Sie beschimpfte jedoch nicht nur die Blondine wutentbrannt – weil Nerd Dion ihr Verhalten kritisiert hatte, griff sie auch ihn verbal ziemlich heftig an und brachte damit auch die restlichen Teilnehmer gegen sich auf!

Nach dem heftigen Streit zog Selina sich in ihr Bett zurück und machte sich offenbar so einige Gedanken über den Abend – dabei kam sie zu einem Entschluss: "Wenn die Leute mich hassen, breche ich das ab und gehe nach Hause!" Tatsächlich zog sie kurz darauf aus der Villa aus und wurde gleich durch eine neue Schönheit ersetzt. Und bei der neuen Dame handelt es sich um keine Geringere als die ehemalige Der Bachelor Kandidatin Samira Klampfl!

© ProSieben/Kay Kirchwitz/Simon Dannhauer Der "Beauty & The Nerd"-Cast von 2020

ProSieben/Kay Kirchwitz/Simon Dannhauer Kim, Karina, Malin, Annabel, Emmy, Victoria und Selina bei "Beauty & The Nerd"

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl, Bachelor-Kandidatin 2018



