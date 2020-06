Karina will ihren Nerd nicht abgeben! Schon gleich in der ersten "Beauty & The Nerd"-Folge gerieten die Kandidaten aneinander: Eigentlich hatten die Teilnehmerinnen zu Anfang der Show entscheiden dürfen, mit welchem der männlichen Teilnehmer sie sich verkuppeln und die Zeit während der Sendung verbringen wollen. Schönheit Kim fackelte dabei nicht lange und entschied sich gleich für Nerd Sven L.. Durch einen anschließenden Persönlichkeitstest stellte sich dann aber heraus, dass die beiden kein gutes Match seien, weshalb die Blondine sich einen neuen Partner aussuchen durfte. Ihre Wahl fiel dabei auf Illya, der auch gleich für einen Tausch bereit war – und genau das gefiel dessen eigentlicher Partnerin Karina ganz und gar nicht!

Kim hatte schon die Vorahnung, dass ihre Mitstreiterin keine Lust darauf habe, ihren Nerd abzugeben – und sie sollte recht behalten: Gleich nachdem sie von der Aktion Wind bekommen hatte, stellte Karina Illya nämlich ziemlich entsetzt zur Rede: "Du willst mich tauschen?" Der erklärte, dass er nur wechseln wolle, sollte sich kein anderer Mann dazu bereit erklären – konnte die Situation damit aber auch nicht mehr retten: "War erst mal ein Sch**ßgefühl und man fühlt sich voll hintergangen", erklärte sie in einem Einzelinterview.

Nichtsdestotrotz musste sie sich dann aber von Illya verabschieden: Kim tauschte ihn nämlich tatsächlich gegen ihren Sven ein und begründete auch ihre Entscheidung: "Ich will das Ding ja auch gewinnen und ich glaube, dass ich mit Illya die besten Chancen habe." Ihr Ex-Partner blieb aber natürlich nicht allein: Er verkuppelte sich stattdessen mit Emmy, die schon kurz nach dem Start der Show den Dramaqueen-Titel sicher zu haben scheint.

Anzeige

© ProSieben/Kay Kirchwitz/Simon Dannhauer Der "Beauty & The Nerd"-Cast von 2020

Anzeige

Instagram / _carry_iwanowna_ "Beauty & The Nerd"-Kandidatin Karina im Januar 2020

Anzeige

ProSieben/Kay Kirchwitz/Simon Dannhauer Kim, Karina, Malin, Annabel, Emmy, Victoria und Selina bei "Beauty & The Nerd"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de