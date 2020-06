Dagi Bee (25) sind bei ihrem neuesten Post gegen Rassismus alle Mittel recht! Seit einigen Tagen finden in den USA Proteste gegen Polizeibrutalität statt – die Debatte um das Thema ist neu und heftig entflammt, nachdem in der vergangenen Woche der Afroamerikaner George Floyd bei seiner Verhaftung durch Beamte erstickt wurde. Auch Promis hierzulande fragen sich, wie sie die mit den Demonstrationen verbundene Black-Lives-Matter-Bewegung unterstützen und sich solidarisch zeigen können. Dagi tat dies nun auf ihre eigene Art und Weise mit einem Höschenblitzer und einer in Szene gesetzten Körpermitte!

Ihre rund 6,2 Millionen Instagram-Follower dürften sich bei diesem Foto gleich gefragt haben, was los ist. Ob die Blondine damit zeigen will, dass sie schwanger ist? Mitnichten: "Jetzt, da ich deine Aufmerksamkeit habe: Lies dir durch, wie du von Europa aus helfen und etwas gegen Rassismus tun kannst", kommentierte die 25-Jährige das Bild. Zusammen mit den Hashtags "Black Lives Matter" und "Gegen Rassismus" positioniert sich Dagi nun eindeutig und politisch wie selten.

Sowohl die Influencerin als auch ihr Ehemann Eugen Kazakov (25) beteiligten sich zudem am Blackout Tuesday, durch den am vergangenen Dienstag sämtliche Social-Media-Feeds mit schwarzen Kacheln geflutet wurden. Mit der Aktion wurde dazu aufgerufen, einen Tag nichts im Netz zu posten, sondern sich stattdessen über Rassismus zu informieren. Daran hielten sich auch die beiden: "Ein Tag, um zu reflektieren. Informiere dich, und schau nicht weg", schrieben Dagi und Eugen unter ihre schwarzen Bilder.

Getty Images Eine Demonstration im Namen von George Floyd in Minneapolis im Mai 2020

Instagram / dagibee Dagi Bee, YouTuberin

Hauter, Katrin / ActionPress Dagi Bee und Eugen Kazakov bei der 1Live Krone 2019



