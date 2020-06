Ohne Weihwasser – ohne Sven! Fans haben lange darauf gewartet: Die Kuppelshow Beauty & The Nerd feiert ein Comeback. Sieben Schönheiten und sieben Nerds ziehen dabei in eine Villa, müssen sich verpaaren und haben im besten Fall Chancen auf das Preisgeld von 50.000 Euro. In der neuen Staffel fanden aber nicht nur Comic-Liebhaber und PC-Zocker Einzug in die Show – sondern auch der sehr gläubige Sven, der sich im Priestergewand vorstellte. Und der hat nicht nur gewisse Ähnlichkeit mit Jesus – sondern auch Weihwasser & Co. immer dabei!

Sven K. und seine Team-Partnerin Emmy Russ durften in der ersten Folge ihr Schlafzimmer beziehen und sich dort, wenn sie denn möchten, häuslich einrichten. Für den 22-Jährigen bedeutete das: Seinen Nachttisch himmlisch herzurichten! So holte er kurzerhand ein Jesusbild, eine Bibel, eine Gebetskette und ein Fläschchen Weihwasser hervor. Doch es wurde noch kurioser: Letzteres wollte seine Zimmergenossin sich einmal genauer anschauen! Nachdem Sven sie aufgeklärt hatte, dass es sich dabei um gesegnetes Wasser und nicht um Parfüm handelte, nutzte Emmy die Gunst der Stunde, um ihren Allerwertesten damit einzusprühen.

Nun – auch sonst zeigte sich die Blondine bisher eher teuflisch. Sie zog bereits in der ersten Nacht den Zorn ihrer Mitbewohner auf sich, weil sie mit ihrem Schlafplatz unzufrieden war und sich mitten in der Nacht die Haare föhnte. Auch die Twitter-User haben in der Influencerin nicht unbedingt die Sympathieträgerin erkannt. So scherzte ein User über die Weihwasser-Situation: "Emmy muss ein starker Dämon sein, wenn Weihwasser ihr nichts anhaben kann."

