Kleine Spritztour gefällig? Während Ben Affleck (47) seine neue Beziehung zunächst aus der Öffentlichkeit herausgehalten hatte, darf seit einigen Wochen nun jeder daran teilhaben, wie glücklich er mit Freundin Ana de Armas (32) ist. Der Schauspieler und seine neue Partnerin werden immer häufiger gemeinsam gesichtet und das Versteckspiel hat damit also ein Ende. In der Regel wurde das verliebte Paar bislang bei romantischen Spaziergängen abgelichtet, doch jetzt sind die zwei tatsächlich etwas wilder unterwegs.

Paparazzi erwischten die beiden, wie sie gemeinsam auf einem Motorrad durch Los Angeles cruisten, und hielten das für die Fans auf zahlreichen Schnappschüssen fest. Während Ben am Steuer seiner Harley Davidson sitzt, kuschelt sich seine Ana von hinten an ihn heran und hält sich gut fest. Passend zur Spritztour tragen beide eine coole Lederjacke und natürlich einen Helm – Sicherheit geht eben auch in Hollywood vor.

Dass Ben und Ana aktuell offenbar unzertrennlich sind, haben in den vergangenen Wochen zahlreiche Pärchenbilder bewiesen. Angeblich sollen sie bereits darüber nachdenken, ein gemeinsames Liebesnest zu beziehen. Kürzlich hatte Ana sogar die Ehre, Bens Kinder kennenzulernen, die aus der Ehe mit Jennifer Garner (48) hervorgegangen sind.

Rachpoot/MEGA Ben Affleck und Ana de Armas in Los Angeles

Rachpoot/MEGA Ben Affleck und Ana de Armas in Los Angeles

BG004/Bauergriffin.com / MEGA Ben Affleck und Ana de Armas im April 2020



