Diese zwei haben sich offenbar gesucht und gefunden! Schon zu Beginn des Jahres hatten sich Gerüchte gehäuft, dass zwischen Ben Affleck (47) und Ana de Armas (32) mehr als nur Freundschaft laufen soll. Anfang Mai bestätigte die Schauspielerin alle Spekulationen dann endlich mit dem ersten Pärchen-Pic der beiden. Zu ihrem Geburtstag teilte sie süße Schnappschüsse mit ihrem Liebsten. Und wie glücklich die beiden miteinander sind, zeigen sie nicht nur auf Social Media – auch beim Spaziergang mit ihren Hunden können Ana und Ben wohl nicht genug voneinander bekommen.

Paparazzi haben die Turteltauben am vergangenen Mittwoch in Los Angeles abgelichtet. Beim Gassigehen mit ihren Vierbeinern strahlte das Paar um die Wette und tauschte immer wieder total verliebte Blicke aus. Die Brünette, die in einem weißen Jogginganzug mit einem auffälligen Batikdruck unterwegs war, hakte sich bei ihrem Liebsten ein und genoss die Zweisamkeit offenbar in vollen Zügen. Der Batman-Star war im Vergleich zu seiner Freundin eher unauffällig gekleidet: Er trug eine dunkle Hose und eine passende Sweatjacke.

Wie ernst es zwischen dem 47-Jährigen und seiner Ana inzwischen ist, konnten Fans zuletzt bereits einer anderen Geste entnehmen: Ben hatte der Beauty seine Kids vorgestellt. Die Kubanerin lernte Violet (14), Seraphina (11) und Samuel (8) – den Nachwuchs ihres Partners mit Ex-Frau Jennifer Garner (48) – bei einem gemeinsamen Ausflug kennen.

MEGA Ana de Armas und Ben Affleck mit seinen Kindern im Mai 2020 in Los Angeles

Rachpoot/MEGA Ben Affleck und seine Freundin Ana de Armas im Mai 2020

BG004/Bauergriffin.com / MEGA Ben Affleck und Ana de Armas im April 2020



