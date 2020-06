Vor dreizehn Jahren verschwand die damals dreijährige Madeleine "Maddie" McCann aus einer Appartementanlage in Portugal. Ihre Eltern Kate und Gerry McCann versuchten daraufhin sowohl mit polizeilicher Hilfe als auch über TV-Auftritte ihre verschwundene Tochter zu finden, leider erfolglos. Eine Dokumentation auf Netflix rollte den Fall vergangenes Jahr noch einmal auf. Damals waren sich die Macher sicher, dass Madeleine noch lebt – doch nach den neuesten Ermittlungen gehen die Behörden nun davon aus, dass das Mädchen tot ist.

Am Mittwoch war der Fall der verschwundenen Madeleine McCann Thema in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY". Nach aktuellen Erkenntnissen ermittele die Staatsanwaltschaft Braunschweig derzeit gegen einen 43-jährigen deutschen Staatsangehörigen wegen Mordverdachts. "Wir gehen davon aus, dass das Mädchen tot ist", sagte der Sprecher der Behörde, Hans Christian Wolters, laut mehreren deutschen Medien wie zum Beispiel Stern am Donnerstag vor Journalisten in Braunschweig. Darüber hinaus habe er die Bevölkerung öffentlich um Mithilfe gebeten.

Der Beschuldigte soll ein vorbestrafter Sexualstraftäter und unter anderem wegen Missbrauchs von Kindern verurteilt worden sein. Aktuell befindet er sich aufgrund einer anderen Straftat in Haft. Der Tatverdächtige habe zwischen 1995 und 2007 in einem Haus zwischen Lagos und Praia da Luz gelebt – in dieser Ortschaft wurde Maddie zum letzten Mal gesehen.

Getty Images Kate und Gerry McCann in Portugal 2007

Getty Images Kate und Gerry McCann in London

Getty Images Kate und Gerry McCann in Portugal



