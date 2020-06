Dieser Tag ist für Daniela Katzenberger (33) und Lucas Cordalis (52) ein ganz besonderer – der Grund: Heute vor vier Jahren gaben sich die Kultblondine und der Sänger im TV das Jawort. Damit liegt die romantische Zeremonie zwar schon eine Weile zurück, doch Dani erinnert sich an die Trauung, als ob sie gestern gewesen wäre. Anlässlich ihres Hochzeitstages blickt sie nun auf die Zeremonie und die anschließende Party zurück und macht ihrem Mann eine süße Liebeserklärung.

Zum Liebes-Jubiläum widmet die Katze ihrem Partner gleich zwei Instagram-Posts. Im ersten Beitrag lässt sie den Tag der Hochzeit Revue passieren und erklärt, warum sie diesen besonderen Moment von der Kamera begleiten ließ: Damit sie ihn sich so immer wieder anschauen kann. "Man kann so schön in Erinnerungen schwelgen... wie klein meine Sophia war in ihrem pompösen Prinzessinnen-Kleid, diese mega Location, mein geliebter Costa, der diese wunderschöne Rede gehalten hat und wie wir später zusammen auf der Party abgetanzt haben", macht sie deutlich.

Wenige Minuten später postet Daniela einen Schnappschuss von sich und Lucas als Brautpaar und wendet sich direkt an ihren Gatten. "Ich sagte 'Ja' zu diesem Mann, 'Ja' zu diesem Leben und 'Ja' zu diesem Kleid. Happy Hochzeitstag", schreibt sie zu dem Pärchenbild.

Daniela & Lucas - die Hochzeit Lucas Cordalis & Daniela Katzenberger auf ihrer Hochzeit

Instagram / lucascordalis Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger im Februar 2020

