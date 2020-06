Eigentlich wollten sie doch gar nicht an der Show teilnehmen! Vor Kurzem wurde das letzte Paar bekanntgegeben, dass in "Das Sommerhaus der Stars" einziehen wird – es handelt sich um den Ex-Bachelor Andrej Mangold (33) und seine Auserwählte, Jennifer Lange (26). Das Interessante daran: Vor einem Jahr betonten die beiden in einem Promiflash-Interview noch, dass sie sich nicht vorstellen könnten, in die Villa einzuziehen!

Der ehemalige Junggeselle und seine Herzdame sorgten mit ihrem anstehenden Sommerhaus-Aufenthalt vermutlich für die größte Überraschung! Andrej gab 2019 gegenüber Promiflash zu, die Sendung noch nie geschaut zu haben, geschweige denn, dies überhaupt einmal tun zu wollen. Doch damit nicht genug: "Wir hatten auch Anfragen dafür, aber wir haben das ausgeschlossen", betonten die Verliebten. Ihre Begründung dafür war damals schlicht und einfach: "Das Sommerhaus der Stars wäre für uns nicht das Richtige gewesen."

Neben dem Bachelor-Paar werden noch weitere Pärchen in die Promi-Wohngemeinschaft auf Zeit einziehen: Unter anderem wollen Henning Merten und Denise Kappès (29)das Leben in der Villa aufmischen. Auch das selbst ernannte It-Girl Georgina Fleur (30) stellt sich der Herausforderung, zusammen mit ihrem bisher noch unbekannten Verlobten.

Instagram / agentlange Jennifer Lange und Andrej Mangold

Instagram / agentlange Jennifer Lange und Andrej Mangold

Instagram / henning.merten Henning Merten und Denise Kappès im Dezember 2019

