Endlich stehen die Teilnehmer der diesjährigen Das Sommerhaus der Stars-Staffel fest! Bereits seit Wochen wird über die möglichen prominenten Bewohner der beliebten TV-Villa im beschaulichen Örtchen Bocholt in Nordrhein-Westfalen spekuliert. Von den bisher angenommenen Kandidaten werden drei Paare tatsächlich ins Sommerhaus einziehen. Jetzt lüftete der Sender das streng gehütete Geheimnis und verriet den Rest der Bande: Diese sieben prominenten Paare werden gegeneinander antreten!

Neben DSDS-Sternchen Annemarie Eilfeld (30) mit ihrem Partner Tim werden sich auch die beiden Webstars Denise Kappès (29) und Henning Merten der Herausforderung im Sommerhaus stellen. Die beiden VIP-Pärchen werden sich auf kurze oder lange Zeit auch mit Schauspielerin Diana Herold und ihrem Partner Michael anfreunden müssen. Aber auch auf das selbst ernannte It-Girl Georgina Fleur (30) und ihren Verlobten dürfen sich die Zuschauer freuen.

Den wohl weitesten Weg in die TV-Villa haben die Goodbye Deutschland-Bekanntheiten Caro und Andreas Robens. Die beiden Auswanderer reisen für ihre Teilnahme am TV-Format sogar extra aus ihrer Wahlheimat Mallorca an. In den nächsten Wochen werden sie mit YouTube-Pärchen Lou und Lisha sowie Hypnotiseur Martin Bolze und seiner Michaela Scherer unter einem Dach leben.

Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha und Lou, YouTube-Pärchen

Instagram / caroline_andreas_robens Caro und Andreas Robens, "Goodbye Deutschland"-Stars

Instagram / martin.bolze.hypno_tv Michaela Scherer und Martin Bolze

Chris Emil Janßen Tim Sandt und Annemarie Eilfeld

Getty Images Georgina Fleur beim Shocking Shorts Award 2013

Getty Images Diana Herold mit ihrem Partner Michael Tomaschautzki, 2013



