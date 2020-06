Diese Promi-Dame ist eine echte Power-Frau! Kürzlich wurden die 100 bestverdienenden Stars der Welt bekannt gegeben: Model und Unternehmerin Kylie Jenner (22) löste in diesem Jahr Sängerin Taylor Swift (30) ab – mit einem geschätzten Vermögen von 900 Millionen US-Dollar (792 Millionen Euro) schaffte sie es innerhalb kürzester Zeit an die Spitze. Auch eine Deutsche hat es auf die Liste geschafft und ist zeitgleich auch die vermögendste Berühmtheit aus Deutschland!

Wie Forbes nun verkündete, handelt es sich hierbei um keine Geringere als Heidi Klum (47)! In diesem Jahr soll sie rund 39,5 Millionen Dollar (34,7 Millionen Euro) verdient haben und schaffte es damit auf Rang 82. Ihr Kontostand dürfte sich daher, laut des US-Magazins Life&Style, insgesamt auf circa 90 Millionen Dollar (79,3 Millionen Euro) belaufen. Dass die Blondine eine echte Geschäftsfrau ist, hat sie schon oft beweisen: Als Moderatorin von Germany's next Topmodel und Project Runway hat sie so manches Nachwuchs-Model entdeckt. Außerdem führt sie ihre eigene Mode-Linie und arbeitet selbst als erfolgreiches Model. "Ich jongliere immer ein paar Dinge auf einmal", sagte sie damals in der amerikanischen Casting-Show.

Für die Model-Mama ist es jedoch keine Premiere: 2011 landete sie auf dem 39. Platz der Forbes-Liste der einflussreichsten Frauen weltweit. Das Wirtschaftsmagazin begründete seine Entscheidung damit, dass Heidi "nicht nur ein hübsches Gesicht [habe], sondern eine Modegröße mit einem kritischen Auge" sei.

Anzeige

Getty Images Heidi Klum im GNTM-Finale 2014

Anzeige

ProSieben Heidi Klum, "Germany's next Topmodel"-Moderatorin

Anzeige

KCS Presse / MEGA Heidi Klum bei der amfAR-Gala 2020 in New York



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de