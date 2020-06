Ob Paola Marias (26) Söhnchen Leonardo (1) eine Karriere als Musiker bevorsteht? Der Knirps der YouTuberin und ihres Ehemanns Sascha Koslowski (33) ist mittlerweile schon eineinhalb Jahre alt – und seit seiner Geburt der ganze Stolz des Influencer-Pärchens. Klar, dass die beiden ihr Kind fördern möchten, wo sie nur können und schon in seinem zarten Alter könnte sich eine Vorliebe langsam herauszukristallisieren: Klein Leo scheint ganz passioniert Klavier zu spielen!

Das wirkte zumindest so auf dem Instagram-Account von Paola: In einem aktuellen Post sieht man den Wonneproppen vor einem Kinderpiano sitzen und fleißig in die Tasten hauen. "Mein Engel ist so groß geworden", freute sich die 26-Jährige in den Kommentaren. Das Spielzeug bekam Leo erst am Donnerstag bei einer Shoppingtour geschenkt – im Laden übte er bereits und scheint seit der Anschaffung gar nicht mehr von dem Miniklavier wegzukommen.

Bald wird Leo die Aufmerksamkeit seiner Eltern jedoch teilen müssen! Seit einigen Wochen ist es öffentlich, dass Paola und Sascha noch einen zweiten Sohn erwarten – und in Bezug auf Social Media soll nach dessen Geburt einiges anders laufen. So wollen sie das Leben des Babys etwas detaillierter dokumentieren: "Ich glaube, wir werden das einfach nach Gefühl machen und werden die Sachen auch anders mit euch teilen als bei Leo", verriet die werdende Zweifach-Mama in einem YouTube-Video. Bei Leo haben die Eltern acht Monate gewartet, bis sie sein Gesicht im Netz zeigten.

Instagram / paola Paola Maria im Mai 2020

Instagram / paola Paola Maria mit ihrem Sohn Leonardo

Instagram / paola Paola Maria und ihr Mann Sascha Koslowski



