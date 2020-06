Das bevorstehende Babyglück ist Lina Özgenç mittlerweile sehr gut anzusehen! Anfang Mai gab die ehemalige Bachelor-Kandidatin die freudige Botschaft bekannt. Kurz nach ihrer Hochzeit mit dem Profi-Kicker Erdem Özgenç erwartete sie bereits Nachwuchs. Inzwischen hat die Blondine die Hälfte der Schwangerschaft hinter sich gebracht – und bisher war in dieser Zeit kaum ein Bauch bei ihr erkennbar. Umso stolzer zeigt die Influencerin jetzt ihre ordentlich gewachsene Körpermitte!

In ihrer Instagram-Story streichelt Lina freudestrahlend ihren Bauch und hat dafür ihr rosafarbenes Oberteil extra nach oben geschoben. Ob sie damit schon einen kleinen Hinweis darauf gibt, welches Geschlecht der zukünftige Erdenbürger hat? Bislang gaben sie und ihr Ehemann dieses Detail über ihren Nachwuchs jedenfalls noch nicht preis. Dass Linas Babybauch sei vergangener Woche einen ordentlichen Schub gemacht hat, zeigt ein direkter Vergleich mit Pics aus der 23. Schwangerschaftswoche: Ihre Kugel ist jetzt sichtbar größer.

Und der Wonneproppen macht sich auch schon gut bei seiner Mama bemerkbar: "Ich habe die ersten Kindsbewegungen in der 18. Schwangerschaftswoche gespürt und war überwältigt. Nun sind sie gar nicht wegzudenken", verriet die ehemalige Kuppelshow-Kandidatin in einem anderen Social-Media-Post. Was haltet ihr von Linas neuem Babybauch-Schnappschuss? Gebt eure Meinung in der Umfrage ab!

Lina Özgenç im Juni 2020

Lina Özgenç im Mai 2020 in Ankara

Lina Özgenç im Juni 2020



