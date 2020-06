Enisa Bukvic legt eine kleine Typveränderung hin! Einem breiten Publikum wurde die Freundin von Simon Desue (28) wohl vor allem durch ihre Teilnahme bei Germany's next Topmodel bekannt. In der Staffel von 2019 belegte sie den 15. Platz, weil sie freiwillig das Handtuch warf. Vielen dürfte das Nachwuchsmodel daher noch mit seiner langen braunen Mähne in Erinnerung geblieben sein – damit ist aber längst Schluss: In den vergangenen Monaten wurde Enisa tatsächlich immer blonder – und überraschte nun sogar mit platinblonder Haarpracht!

Auf ihrem Instagram-Account präsentiert sich die YouTuberin nun ausgiebig mit dem neuen Look. In ihrer Story hielt sie immer wieder ganz bewusst ihren superhellen Schopf in die Kamera, fuhr sich mit der Hand über die Strähnen und schwärmte dazu: "Ich liebe meine neuen Haare. Ich bin total vernarrt!" Und auch ein neues Feed-Posting mit ihrem Liebsten zeigt die Beauty mit neuer Haarfarbe am Wasser sitzen – diesmal mit einem lässigen Dutt.

Auf den niedlichen Pärchenfotos im Sonnenuntergang ist das Platinblond des Models sogar der absolute Blickfang. "Oh mein Gott, du sieht so großartig mit blonden Haaren aus", schwärmte eine Followerin. "Blond seht dir so unfassbar gut!", findet ein weiterer User. Doch unter die vielen Komplimente mischen sich vereinzelt auch andere Meinungen: "Die alte Haarfarbe stand dir definitiv mehr!" Gefällt euch Enisas neuer Haar-Ton? Stimmt in der Umfrage ab!

Anzeige

Instagram / enisabukvic Enisa Bukvic

Anzeige

Instagram / enisa.bukvic Enisa Bukvic, Model

Anzeige

Instagram / enisa.bukvic Enisa Bukvic im Mai 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de