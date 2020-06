Für Stefan Mross (44) und seine Verlobte Anna-Carina Woitschack (27) läuten am Samstag die Hochzeitsglocken – und zwar live im TV. Das Paar gab vor wenigen Tagen überraschend bekannt, dass es sich in Florian Silbereisens (38) Fernsehshow "Schlagerlovestory" das Jawort geben wird. Stefan ist längst nicht der erste Promi, der diesen extrem öffentlichen Weg zum Traualtar wählt. Theresia Fischer (28) heiratete 2019 im Finale von Germany's next Topmodel – wie steht sie heute zu der Eheschließung im TV?

Keine Reue! Im Interview mit RTL schwärmte das Model nun in höchsten Tönen: "Rückblickend war es einer der schönsten Momente, weil das vergisst du nie." Natürlich sei das Ganze mit einem gewissen Nervenkitzel verbunden. Schließlich seien zahlreiche Kameras auf einen gerichtet. Gleichzeitig glaubt Theresia, dass Stefan – genau wie sie – mit dieser Aktion vielleicht sogar ein Statement setzen will: "Vielleicht möchtest du auch einfach dem Publikum, welches vielleicht Vorurteile wegen des Altersunterschieds hat, sagen: 'Hey, ich gehe so weit und heirate die Frau meines Lebens – nicht nur vor meinen Freunden, nicht nur vor meiner Familie, sondern auch vor euch anderen.'"

Genau wie Anna-Carina hat auch Theresia ihr Herz an einen deutlich älteren Mann vergeben. Thomas Behrend und sie trennen satte 28 Jahre. Ihre Eltern unterstützen die Beziehung bis heute nicht, sie erschienen nicht mal zur Hochzeit im vergangenen Jahr. "Ich habe wirklich bis zur letzten Sekunde die kleine Hoffnung in mir getragen, dass vielleicht wenigstens meine Mutter kommt", gab die Beauty im Promiflash-Interview zu.

Getty Images Stefan Mross mit seiner Verlobten Anna-Carina Woitschack

Getty Images Theresia Fischer beim "Germany's next Topmodel"-Finale 2019

Instagram / theresiafischer Thomas Behrend und Theresia Fischer



