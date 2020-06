Seit Donnerstag steht endlich der diesjährige Das Sommerhaus der Stars-Cast fest: Neben den Webstars Henning Merten und Denise Kappès (29) sowie Lisha und Lou, ziehen auch die Goodbye Deutschland-Stars Caro und Andreas Robens, Hypnotiseur Martin Bolze mit seiner Frau Michaela Scherer und Schauspielerin Diana Herold mit ihrem Partner Michael Tomaschautzki ins Haus ein. Die letzten der insgesamt sieben Paare bilden Annemarie Eilfeld (30) und Tim Sandt sowie Georgina Fleur (30) und Kubilay Özdemir. Doch sind die Promis zu unbekannt? Viele Fans der Show sind enttäuscht...

In einer Promiflash-Umfrage (Stand: 05. Juni 2020, 6:05) sind sich die Teilnehmer einig: 92,1 Prozent (9.329 Stimmen) gaben an, dass sie einige der Kandidaten nicht einmal kennen. Nur 7,9 Prozent (803 Stimmen) finden die diesjährige Promiauswahl bombastisch. Auch auf Instagram zeigen die Zuschauer ihre Unzufriedenheit: "Und wer genau ist davon jetzt ein Star? Es wird echt immer erbärmlicher, ich würde die Sendung einfach absetzen", "Und wieder kennt man niemanden" oder "Irgendwelche D-Promis", sind viele User ähnlicher Meinung.

Ob die Celebritys das Publikum doch noch von sich überzeugen werden? In wenigen Wochen wird die neue "Das Sommerhaus der Stars"-Staffel ausgestrahlt. Die Dreharbeiten dazu haben gerade gestartet – aufgrund der aktuellen Lage erstmals in Deutschland. Georgina, Henning und Co. haben einen Bauernhof in Bocholt bezogen und werden dort mit ihren Partnern um den Titel "Das Promipaar 2020" kämpfen.

Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha und Lou, YouTube-Pärchen

Instagram / martin.bolze.hypno_tv Michaela Scherer und Martin Bolze

Instagram / denise_kappes Henning Merten und Denise Kappès



