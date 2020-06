Big Brother 2020 hat nicht nur einen strahlenden Sieger hervorgebracht, sondern auch ein süßes Pärchen. Im Container sprühten die Funken zwischen Rebecca und Tim. Sie flirteten, kuschelten und knutschten, was das Zeug hielt. Nach dem Finale betonten beide, dass sie sich auch abseits der Kameras weiter kennenlernen wollen. Aber haben sie das auch wirklich in die Tat umgesetzt? Rebeccas neues Update verrät: Die beiden nehmen weiterhin Kurs auf Wolke sieben.

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die Studentin jetzt zwei Fotos mit Tim und betonte, wie froh sie sei, ihn im "Big Brother"-Haus begegnet zu sein. Ihre Lovestory sei weder Fake noch Taktik gewesen. Und abschließend stellte die Blondine klar: "Wir sind immer noch zusammen und ich bin unbeschreiblich glücklich." Und das strahlende Lächeln ihres Freundes lässt vermuten: Ihm geht es genauso.

Nachdem Tim in der Fernseh-WG kurzzeitig Zweifel hatte, ob er mit Becci wirklich eine Beziehung eingehen will, betonte er nach seinem Auszug im Promiflash-Interview: "Wir werden uns verabreden, wir werden Dates haben – so wie ein normales Pärchen." Auch die Distanz sei für sie kein Hindernis. "Wir haben keine Angst davor, uns so lang in die Bahn zu setzen, weil das sind doch nur zwei Stunden", erklärte weiter.

Instagram / rebeccazoeller Rebecca, Kandidatin bei "Big Brother" 2020

Instagram / bigbrother.timbilly Rebecca und Tim im Mai 2020

Instagram / bigbrother.timbilly Rebecca und Tim, Kandidaten bei "Big Brother"



