Tim und Rebecca geben ihrer Liebe eine Chance. Zwischen den beiden "Big Brother"-Bewohnern hat es vor wenigen Wochen mächtig gefunkt. Während ihrer Zeit im TV-Container konnten sie ihre Finger nicht voneinander lassen und brachten die Bettlaken regelmäßig zum Glühen. Trotz Tims Bedenken haben sich die beiden nun anscheinend entschieden, erneut über ihre Gefühle füreinander zu sprechen. Wie soll die Zukunft der zwei Turteltauben aussehen?

"Wenn wir beide draußen sind, werden wir wieder von null anfangen. Wir kennen uns natürlich jetzt schon, aber im Alltag kann man sich noch mal neu kennenlernen", enthüllte Tim jetzt exklusiv gegenüber Promiflash. Dafür haben die Verliebten anscheinend auch schon einen genauen Plan: "Wir werden Dates haben, so wie jedes normale Pärchen am Anfang", fügte der Student hinzu. Dann könne man einfach gucken, wie das Leben des anderen so ist. Eins sei ihm auf jeden Fall klar: "Wir haben beide Lust darauf und freuen uns auf die Zukunft." Selbst die zwei Stunden Bahnfahrt würden deshalb kein Problem für sie darstellen.

Vor Kurzem klang das allerdings noch etwas anders: Tim plagten heftige Zweifel. Er war sich unsicher, wie es zwischen ihm und Rebecca weitergehen sollte. Schließlich bat er die Blondine im TV-Container um ein Gespräch und schüttete ihr sein Herz aus: Ich bin so unfassbar unsicher. Ich mache mir Gedanken, ob ich schon wieder bereit bin für eine Beziehung", offenbarte der 21-Jährige bei Big Brother. Für ihn endete die TV-Show gestern bereits: Der Aachener wurde von den Zuschauern rausgewählt.

Sat.1 Die "Big Brother"-Kandidaten Rebecca und Tim

