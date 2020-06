Zuletzt machte die kanadische Sängerin Grimes (32) vor allem mit dem skurrilen Namen ihres Kindes Schlagzeilen. Vor Kurzem kam ihr Sohn auf die Welt – dem sie und ihr Partner, Tesla-Chef Elon Musk (48), den Namen X Æ A-12 geben wollten. Jetzt legt die "Oblivion"-Interpretin aber noch eine Schippe drauf: Bei einer virtuellen Kunstausstellung möchte sie einen Teil ihrer Seele verkaufen!

In einer aktuellen Online-Ausstellung verkauft Grimes Zeichnungen, Drucke, Fotografien und konzeptuelle Arbeiten, die in den letzten zehn Jahren entstanden sind. Darunter befindet sich auch das Kunstwerk "Selling Out", mit dem die Sängerin auch einen Teil ihrer Seele verkauft. "Ich wollte nicht, dass es irgendjemand kauft, deswegen habe ich gesagt, dass wir einfach zehn Millionen US-Dollar verlangen sollten", erklärte sie den Preis von umgerechnet knapp neun Millionen Euro gegenüber Bloomberg. Während des Entstehungsprozesses habe diese Idee sie aber immer mehr gefesselt: "Je mehr wir uns damit befassten, desto philosophisch interessanter wurde es."

Die Kunst sei ohnehin schon lange ihre Leidenschaft, wie sie klarstellte: "Ich sehe mich in erster Linie als bildende Künstlerin, und es hat sich für mich schon immer komisch angefühlt, dass mich die Menschen für meine Musik kennen." Dabei ist ihre künstlerische Ästhetik von einem "Avantgarde"- und "Anime-Horror"-Look geprägt.

Getty Images Elon Musk und Grimes bei der Met Gala 2018

Instagram / grimes Grimes, Sängerin

Instagram / grimes Grimes, Sängerin



