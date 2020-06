Prinzessin Madeleine von Schweden (37) feiert aus der Ferne mit ihrem Heimatland! Die Adlige lebt mit ihrem Mann Christopher O'Neill (45) und ihren drei gemeinsamen Kindern Prinzessin Leonore (6), Prinz Nicolas (4) und Prinzessin Adrienne (2) in den USA. Nichtsdestotrotz fühlt sie sich nach wie vor offenbar sehr mit ihrer skandinavischen Heimat verbunden. Das beweist sie jetzt mit einem niedlichen Familienschnappschuss zum schwedischen Nationalfeiertag!

Auf einem neuen Facebook-Foto blickt Kronprinzessin Victorias Schwester mit ihren drei Sprösslingen freudestrahlend in die Kamera. Alle vier halten zum feierlichen Anlass die schwedische Flagge in die Luft und tragen sogar farblich passend blaue und gelbe Kleidung. Das niedliche Bild wurde vermutlich in Florida aufgenommen, da im Hintergrund zahlreiche Palmen zu sehen sind. Dank Social Media konnte Madeleine den Schweden aber auch aus ihrer Wahlheimat zu dem besonderen Anlass einen lieben Gruß ausrichten und schrieb: "Wir wünschen allen einen schönen Nationalfeiertag!"

Wie Handelskammer berichtet, hat der 6. Juni in der schwedischen Geschichte eine große Bedeutung: An diesem Tag war 1523 nämlich Gustav Wasa zum König ernannt worden. Damit hatte das Land gleichzeitig seine Union mit Dänemark und Norwegen beendet und war unabhängig geworden. Dennoch wurde der bedeutsame Tag nicht gleich zum Nationalfeiertag ernannt, sondern wurde 1916 zunächst zum sogenannten Tag der schwedischen Flagge gemacht. Seit 1983 gilt er jedoch als offizieller schwedischer Nationalfeiertag.

Getty Images Madeleine von Schweden beim der Buchpremiere von "Stella and the Secret" im September 2019

Getty Images Die schwedische Prinzessin Madeleine im Mai 2012 in Stockholm

Getty Images Die schwedische Königsfamilie an Prinzessin Victorias 42. Geburtstag



