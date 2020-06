Wie macht Sandy Meyer-Wölden (37) das nur? Insgesamt vier Jungs und ein Mädchen schwirren durch das Haus des Models – noch dazu ist keines ihrer Kinder älter als zehn Jahre. Ganz klar: Die Löwenmutter hat mit ihrer Rasselbande alle Hände voll zu tun. Doch den Mama-Stress sieht man der Blondine überhaupt nicht an! Sandy sieht fit aus wie eh und je. Im Promiflash-Interview verrät sie, wie sie Sport und Kids unter einen Hut bringt.

Grundsätzlich versuche sie, unter der Woche jeden Tag Sport zu treiben. Doch das sei nicht immer möglich: "Irgendwann wird man mit dem Alltag konfrontiert und dass man die Zeit nicht mehr hat, um großartig ins Fitnessstudio zu fahren oder irgendwelche Fitnessklassen zu machen." Und was macht Sandy in solchen Fällen? "Man kann viel zu Hause machen. Wenn ich's nicht schaffe, Sport zu machen, dann gehe ich mit meinen Kindern spazieren", schildert die Powerfrau. "Ich versuche einfach, in den Alltag eine Bewegung einzubringen."

Doch damit nicht genug: "Ich achte natürlich auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung", berichtet Sandy weiter. So kommen bei der Wahl-Amerikanerin kaum weißer Zucker oder Weißmehl auf den Tisch. Und was sagen ihre Kids dazu? "Ich versuche, den Kindern nichts zu nehmen. Die bekommen trotzdem ihre Pommes, ihre Chicken-Nuggets, können Burger essen – aber das muss ja nicht frittiert sein."

Getty Images Alessandra Meyer-Wölden bei der Fashion Week 2019

Sandy Meyer-Wölden im September 2019

Alessandra Meyer-Wölden bei der Berliner Fashion Week, Juli 2016



