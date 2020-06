Dieser Sieg war eindeutig! Am Samstagabend flackerte wieder eine Ausgabe der beliebten Show Schlag den Star über die deutschen TV-Bildschirme. Dieses Mal durften die beiden Powerladys Lilly Becker (43) und Sylvie Meis (42) sich in verschiedenen Wissens-, Geschicklichkeits- und Sport-Challenges messen. Die ersten Spielsiege gingen fast ausschließlich an die blonde Moderatorin, die somit rasch einen Vorsprung ausbauen konnte. Aber konnte Sylvie diesen eindeutigen Punkte-Vorteil auch bis zum Schluss beibehalten?

Mit dem 13. Spiel konnte sich Sylvie tatsächlich den Sieger-Titel sichern. Zuvor mussten sich die beiden bereits bei einem Matchball beweisen – doch weil Sylvie sich nicht als großes Billard-Talent entpuppte, konnte Lilly ihre Niederlage vorerst noch abwenden. Das nächste Spiel "Der Ring" sollte dann aber die Entscheidung bringen. Dabei sollten sie mit einem kleinen Holzring einen Stift treffen – wer am Ende mehr Treffer erzielen kann, gewinnt. Und das war letztendlich Sylvie. So endete das TV-Highlight mit einem Endstand von 63:28 für die Designerin.

Dabei war Lillys Ehrgeiz wohl eigentlich mehr als geweckt. Immer wieder zeigte sie sich bei den Spielen ganz verbissen – und rastete kurz vor Sendungsende regelrecht aus: Weil sich bei dem Spiel "Türen" ein Problem herauskristallisierte, wurde die Runde abgebrochen. Bei der Brünetten sorgte dieser eingebaute Fehler allerdings dennoch für einen Wut-Anfall. Während man Moderator Elton (49) die Überforderung mit dieser Situation ansehen konnte, fühlten sich die Zuschauer hingegen bestens unterhalten: "Geil, wie jetzt sowohl Moderator als auch Kommentator jeden Mist von Lilly loben, aus Angst, dass die Olle wieder ausrastet..."

Getty Images Sylvie Meis, TV-Bekanntheit

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis, Moderatorin

Getty Images Lilly Becker



