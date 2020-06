Was ist da passiert? Bei der Spielshow Schlag den Star liefern sich heute Abend Sylvie Meis (42) und Lilly Becker (43) ein knallhartes Duell. Die zwei kämpfen um 100.000 Euro. Die beiden Niederländerinnen hatten bereits im Vorfeld mit kleinen Sticheleien im Netz gegeneinander die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Die ersten zwei Runden des Schlagabtauschs zwischen den Ladys liefen ohne große Probleme. Beim dritten Spiel ging es Sylvie dann nicht mehr so gut.

Beim dem Match mussten die Damen in einer Art drehendem Fass so viele Runden wie möglich laufen. Ausgestattet waren die zwei mit Helmen und Schonern an Ellbogen und Knien. Erst sah es so aus, als ob Lilly das Rennen machen würde, dann holte Sylvie aber rasant auf. Das ging nicht lange gut. Nachdem die Moderatorin alles gegeben hatte, fiel sie plötzlich auf ihren Arm und lag erstmal am Boden. "Ich habe Aua", klagte sie. Daraufhin wollte ihre Herausforderin das Spiel abbrechen, aber nach wenigen Minuten stand die Blondine wieder auf. Ihr Ehrgeiz wurde auch gleich belohnt. Sylvie gewann die Challenge.

Auch die erste Runde der Sendung war ein Kopf-an-Kopf-Rennen der beiden Promi-Damen. Sie mussten so schnell wie möglich Käse reiben. Am Ende konnte Lilly das große Reiben für sich entscheiden. Sie hatte mehr Gramm auf der Waage.

Instagram / sylviemeis Moderatorin Sylvie Meis

Getty Images Lilly Becker

Getty Images Lilly Becker im November 2016 in Baden-Baden



