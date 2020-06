Bindi Irwin (21) gibt nach ihrer Eheschließung ein Namensupdate. Die Tochter von "The Crocodile Hunter"-Star Steve Irwin (✝44) hat im März ihrem Langzeitfreund Chandler Powell (23) das Jawort gegeben. Die Zeremonie war für das Brautpaar und die Gäste enorm emotional. Die beiden gedachten währenddessen auch Brautvater Steve, der 2006 bei Dreharbeiten gestorben ist. Bindi zündete Kerzen für ihren Vater an und stellte eine Gedenktafel mit seinem Bild auf. Sie wird Steve nie vergessen – und hat auch ihm zu Ehren nicht den Namen ihres Ehemannes angenommen!

"Ich heiße weiterhin Bindi Irwin. Ich denke, dass es für mich persönlich nach Papas Tod sehr wichtig war, mich ihm nahe zu fühlen", erklärte sie im Interview mit Entertainment Tonight. Denselben Nachnamen wie der australische Tierfreund zu behalten, würde der Brünetten daher eine Menge bedeuten. Dass sie jetzt nicht Powell heißt, ist für Bindi und ihren Liebsten gar kein Problem.

Auch in ihrer täglichen Arbeit gedenken die Eheleute dem Verstorbenen. Die Abenteuerlust und die Liebe an der Arbeit mit Tieren, die Steve damals berühmt gemacht hat, tragen sowohl Bindi als auch Chandler im Herzen. Zusammen mit Bindis Mutter leiten sie den Zoo in Queensland und geben unter anderem Vorführungen mit Krokodilen.

Anzeige

Instagram / bindisueirwin Steve Irwin mit seiner Tochter Bindi

Anzeige

Getty Images Steve Irwin im Jahr 2002

Anzeige

Instagram / bindisueirwin Chandler Powell und Bindi Irwin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de