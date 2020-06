Oliver Pocher (42) hat eine klare Schlag den Star-Favoritin! Es ist wieder so weit: In der beliebten Game-Show dürfen am Samstagabend Sylvie Meis (42) und Lilly Becker (43) beweisen, was sie in Sachen Sportlichkeit, Wissen und Geschicklichkeit so drauf haben. Ein spannendes Duell – schließlich gelten die beiden Niederländerinnen als echte Powerfrauen. Da fiebert auch der eine oder andere Promi mal mit: Komiker Oli verriet nun, welche Dame er als Siegerin sieht!

Auf Instagram teilte Lilly nun ein Foto, das sie und ihre Konkurrentin des Abends mit geballten Fäusten zeigt. In dem Text zum Bild erinnerte sie ihre Community an ihre Show-Teilnahme am Abend: "Team Lilly! Bitte feuert mich gleich ordentlich an!" Das ließ sich Oli nicht zweimal sagen. Er reagierte in der Kommentarspalte auf die Aufforderung der Brünette: "Absolut!!", bekräftigte er. "Die 50.000 Euro bitte nach Hause holen!", forderte er Lilly zum Sieg auf.

Eingefleischte Fans dürfte Olis Favoritinnen-Wahl nicht wundern: Der 42-Jährige und das Model sind schon seit Jahren gute Freunde. Kurz nach ihrer Trennung von Boris Becker (52) stand Oli ihr stets zur Seite, wie er auch in Interviews betonte: "Wenn Lilly und Amadeus meine Hilfe brauchen, weiß Lilly, dass sie mich nur anzurufen braucht, dann bin ich für sie da. Egal wie, denn ich bin ja auch Familienpapa."

Clemens Bilan/Getty Images Oliver Pocher

Getty Images Lilly Becker und Sylvie Meis

ActionPress/Clemens Niehaus / Future Image Oliver Pocher im Mai 2020



