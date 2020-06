Billie Eilish (18) erzählt erstmals von vergangenen Beziehungen! Zum individuellen Look der weltberühmten Sängerin gehören meist weite Klamotten, mit denen sie ihren Körper verhüllt. Jetzt verriet die 18-Jährige, dass ihr Kleidungsstil nicht von ungefähr kommt, sondern mit den Erfahrungen zu tun habe, die sie mit ihren Ex-Freunden gesammelt hat: Billie hatte stets den Eindruck, dass ihre Partner nicht wirklich für sie brennen würden.

Im Interview mit GQ gab die Musikerin einen ungewohnt intimen Einblick in ihr Beziehungsleben: "Ich habe mich nie begehrt gefühlt. Meine Ex-Freunde haben mir nie das Gefühl gegeben, mich zu wollen. Keiner von ihnen." Und das ging nicht spurlos an der "No Time To Die"-Interpretin vorbei. In dem Gespräch setzte sie ihre Liebes-Erfahrungen in einen direkten Bezug zu ihrem Fashion-Style. Sie habe schon immer ein Problem mit ihrem Aussehen gehabt und das hätten ihre Beziehungen noch einmal verstärkt: "Deshalb ziehe ich mich so an, weil ich keine Lust habe, an euch zu denken – an jeden, der meinen Körper beurteilt und dessen Umfang", sagte die 18-Jährige.

Ob sie sich jedoch immer so leger kleiden werde wie jetzt, konnte Billie hingegen nicht sagen. "Das heißt aber nicht, dass ich nicht irgendwann morgens aufwache und mich dazu entscheide, ein Tanktop zu tragen. Das habe ich in der Vergangenheit auch schon gemacht", meinte die Chartstürmerin. Auf ihrer letzten Tour setzte Billie zum Thema Bodyshaming bereits ein Zeichen und zeigte einen von ihr produzierten Kurzfilm, in dem sie eine Klamottenschicht nach der anderen ablegt, um sich so gegen die Bewertung ihres Körpers zu wehren.

Getty Images Billie Eilish, Sängerin

Getty Images Billie Eilish bei der Vanity-Fair-Party 2020

SIPA PRESS / Action Press Billie Eilish im Januar 2020



