Billie Eilish (18) polarisiert nicht nur durch ihre unverkennbaren Lieder, auch in Sachen Fashion fällt die 18-Jährige auf. Mit ihrer ungewöhnlichen Garderobe setzt sie immer wieder neue Trends und verfolgt damit auch ein bestimmtes Ziel: Sie möchte nicht auf ihren Körper reduziert werden und trägt deshalb bevorzugt weite Kleidung. Einigen Leuten kann sie es aber scheinbar einfach nicht recht machen: Jetzt äußert sich die "Ocean Eyes"-Interpretin zur Kritik ihrer Fans.

"Ich sah Kommentare wie: 'Wie kann sie es wagen, darüber zu reden, dass sie nicht sexualisiert werden will und dann das tragen?!'", öffnet sich die Sängerin gegenüber dem Magazin Dazed. Sie spielt damit auf Reaktionen im Internet an, die sie im vergangenen Jahr mit einem Foto losgetreten hat: Auf diesem Bild trägt Billie in ihrer Freizeit ein eng anliegendes Tanktop, statt ihrer gewohnten Klamotten im Oversized-Stil. Letztendlich zieht sie ein Fazit zur Stilkritik auf Social Media: "Ich kann nicht gewinnen."

Aber nicht nur auf modischer Ebene musste Billie schon so einiges an negativen Kommentaren einstecken: Nachdem sie bei den Grammys ganze fünf Preise abgeräumt hatte, gönnten ihr offenbar manche Menschen den Erfolg nicht. Einige Kritiker meinten: Sie hätte es nicht verdient.

Getty Images Billie Eilish bei den "Brit Awards 2020"

Getty Images Billie Eilish bei den "Oscars 2020"

Getty Images Billie Eilish, 2019



