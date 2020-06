Es war der Aufreger der vergangenen Schlag den Star-Ausgabe! Beim Spiel "Tinger" in einem Amphibienfahrzeug beschlug Lilly Beckers (43) Helmvisier und sie schrie hilflos: "I can't see" (zu Deutsch: "Ich kann nichts sehen!"). Mit seiner Antwort "Nicht 'I can't breathe', sondern 'I can't see'!" schockierte Kommentator Ron Ringguth die Zuschauer. Sie verstanden den Witz klar als Anspielung auf George Floyds Erstickungstod durch einen Polizisten. Jetzt nahm Lilly Ron in Schutz!

Am Tag nach der Sendung meldete sich die 43-Jährige in ihrer Instagram-Story zu Wort und nahm Stellung zu der Aussage des Kommentators: "Er hat es einfach in diesem Moment gesagt, er hat es nicht so gemeint." Gleichzeitig betonte sie, dass Witze auf Kosten der Black-Lives-Matter-Bewegung unangebracht seien. Lilly hoffe daher, der 54-Jährige habe durch die Reaktionen im Netz aus seinen Fehlern gelernt. Mit seiner Kommentatoren-Leistung zeigte sich das Model jedoch mehr als zufrieden: "Ron, du warst super, du hast es die ganze Zeit großartig gemacht, es war alles live. Nur Liebe für dich!"

Bereits während der Sendung meldete sich auch Ron selbst zu Wort: "Ich hab vorhin einen unpassenden Kommentar gemacht." Dieser sei ihm so rausgerutscht, obwohl es gar nicht hätte passieren dürfen. "Ich kann mich da nur noch mal ganz kurz entschuldigen", sah der Moderator seinen Fehler ein.

