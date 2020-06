Sie ist die Abräumerin des Abends! Am Samstag trat Sylvie Meis (42) bei Schlag den Star an. In vielen verschiedenen Matches musste sich die Unterwäsche-Designerin gegen Model Lilly Becker (43) beweisen – was ihr durch und durch gelang. Die einstige Let's Dance-Moderatorin gewann den TV-Wettstreit haushoch mit stolzen 63 zu 28 Punkten. Nach ihrem Triumph meldet sich die 42-Jährige nun erstmals im Netz!

Auf ihrem Instagram-Account blickt Sylvie auf die verschiedenen Challenges zurück: Die Bilder, die einige "Schlag den Star"-Szenen festhalten, kommentiert sie mit folgenden Worten: "Ich habe gewonnen! Was für ein Abend und was für ein unglaubliches Spiel mit einem starken, wunderschönen und mächtigen Konkurrenten wie Lilly. Ich liebe dich, Babe!", lässt sie der 43-Jährigen herzliche Grüße da.

Aber nicht nur die Ex von Boris Becker (52) kann sich über liebe Worte freuen – sondern auch der Moderator, der die beiden Damen und die Zuschauer durch den Abend führte: "Lieber Elton (49), danke, dass du dich auf die charmanteste Art und Weise um uns verrückte Niederländerinnen gekümmert hast", schreibt die Blondine ebenfalls.

Instagram / lillybeckerofficial Lilly Becker im Mai 2020

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis, Moderatorin

Getty Images Elton, 2019



