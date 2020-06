Auch ihre dritte Schwangerschaft ist definitiv kein Zuckerschlecken! Im vergangenen Sommer sorgte Jade Roper Tolbert mit der spektakulären Geburt ihres Kindes für Schlagzeilen: Die ehemalige US-Bachelor in Paradise-Teilnehmerin hat ihren Sohn, der es ziemlich eilig hatte, tatsächlich in ihrem Ankleidezimmer entbunden. Nun ist sie wieder schwanger – und auch Baby Nummer drei hält die werdende Mama schon jetzt ganz schön auf Trab...

Aktuell ist Jade am Anfang des zweiten Schwangerschaftstrimesters. Vor allem in den ersten Monaten sei es ihr miserabel gegangen: "Mir war so, so, so übel und ich übergab mich", verrät der Reality-Star in einer neuen Folge seines Podcasts Mommies Tell All. Außerdem sei sie oft müde gewesen – ein Glück, dass ihr Jüngster mittlerweile durchschläft. "Zumindest konnte ich ins Bett gehen, wenn die Kinder ins Bett gingen, und ich konnte schlafen, was toll war, da meine Übelkeit nachts schlimmer wurde", erklärt Jade. Richtig fit sei sie zwar immer noch nicht, doch im Vergleich zum ersten Trimester gehe es endlich bergauf.

Zwar dauert es noch eine Weile, bis ihr Baby das Licht der Welt erblicken wird, doch schon jetzt macht sich die 33-Jährige Gedanken über die Entbindung – kein Wunder eigentlich, wenn man bedenkt, wie die letzte Geburt ablief. "Es war einer der beängstigendsten Momente meines Lebens, weil ich mich so außer Kontrolle fühlte", erinnert sich Jade zurück.

Instagram / jadelizroper Jade Roper Tolbert

Instagram / jadelizroper Jade Roper Tolbert mit ihren zwei Kids

Instagram / jadelizroper Jade Tolbert, TV-Star

