Was bekamen die Zuschauer bei Prince Charming nicht zu sehen? Im vergangenen Jahr startete die Sendung als erstes homosexuelles Dating-Format in Deutschland. Die Kuppelshow kam so gut an, dass sogleich eine zweite Staffel bestätigt wurde. Aktuell ist "Prince Charming" wieder als Wiederholung bei VOX zu sehen. Im Plausch mit Promiflash verriet Showteilnehmer Sam Dylan (29), was dem Publikum so alles entgangen ist.

"Was man nämlich nicht sah, ist, dass wir grade am Anfang jeden Abend als Gruppe zusammen waren", verriet Sam jetzt gegenüber Promiflash. Beim Treffen hätten sie Trinkspiele wie Flaschendrehen oder Wahrheit oder Pflicht gespielt. Das einige Szenen nicht im TV gezeigt wurden, fand der Reality-TV-Star alles andere als dramatisch. "Auch die Nächte, die ich und Lars in unserer sogenannten 'Shady Lounge' im Garten verbracht hatten, wurden nicht gezeigt", enthüllte Sam. Bis tief in die Nacht hätten, die beiden dort "die Tage Revue passieren lassen". Dass die vielen tiefsinnigen Gespräche nicht ausgestrahlt wurden, hätte der 29-Jährige schade gefunden.

Nach seinem Prinzen muss Sam jedenfalls nicht mehr suchen, denn den hat er schon gefunden. Im Dezember 2019 machten er und sein Freund Rafi Rachek (30) ihre Beziehung öffentlich und sind seit dem unzertrennlich. Man sieht das Paar regelmäßig auf Events, wo sie kuscheln und Händchen halten.

Instagram / housedylan Sam Dylan, Influencer

Instagram / houseofdylan "Prince Charming"-Kandidat Sam Dylan

Instagram / rafirachek Rafi Rachek und Sam Dylan im April 2020

