Beim Temptation Island-Cast hat Amor also doch noch zugeschlagen! Im Rahmen dieser ganz besonderen Kuppelshow testeten auch in der diesjährigen Staffel vier mutige Paare ihre Liaison, indem sie sich einzeln auf die Insel der Versuchung begaben, wo sie auf zwölf liebeshungrige Singles trafen. Während dieses Format schon so einige Beziehungen in die Krise stürzte, sorgte es nun aber auch für ganz neue Liebesfunken: Zwei Show-Singles fanden doch tatsächlich nach Drehschluss zueinander, wie sie im Promiflash-Interview!

Bei Florian Selim und Melissa Cumbuco stimmt die Chemie! Das verriet der Hottie nun gegenüber Promiflash. Seit dem 02. November gehen die beiden schon gemeinsam durchs Leben. Wie es dazu genau kam? "Die Single-Jungs sind alle direkt heimgeflogen nach dem Dreh. Nur ich sollte nochmal ins Hotel zurück und den Flug drei Tage später nehmen", erklärte er. Als er dann aus der Villa abgeholt wurde, habe er mit seiner späteren Partnerin in einem Taxi gesessen. "Ich bin eingestiegen, habe Melissa gesehen und mich direkt in die Frau verliebt", erinnerte sich Florian weiter.

Der Reality-Star ist sich sicher: Mit Melissa hat er die Richtige an seiner Seite! Warum er davon so überzeugt ist? "Es passt, denke ich, so gut, weil ich privat eher ein ruhiger Mensch bin und sie so mein Gegensatz ist. Sie ist eher laut und aufgeweckt", analysierte der Halb-Türke.

