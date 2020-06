Kein Friseur? Kein Problem – zumindest nicht für die Queen (94)! Schon seit mehreren Wochen befindet sie sich, zusammen mit ihrem Mann Prinz Philip (98), in Isolation auf ihrem Schloss in Windsor. Die derzeitige Situation ist für die Monarchin aber kein Grund, nicht doch noch der ein oder anderen ihrer Pflichten nachzukommen. Bei ihrer letzten Fernsehansprache bekam Queen Elizabeth II. dann vor allem für eines reichlich Komplimente: Ihre Frisur!

Auch wenn 22 Angestellte das royale Paar Tag und Nacht umsorgen, musste die Königin von England zuletzt trotzdem auf einen ganz bestimmten Dienstleister verzichten: Einen Friseur! So musste sie ihre Haare vor ihrer Rede zum Ende des Zweiten Weltkrieges vor 75 Jahren selbst zurechtmachen – äußerst erfolgreich, wie zahlreiche Kommentare der Royal-Fans bewiesen. Wie ein Insider nun gegenüber The Sun verriet, ist das nicht das erste Mal, dass die 94-Jährige sich ihre Haarpracht selbst stylt: "Sie hat sich seit Jahren in den Sommerferien in Balmoral ihre Haare selbst frisiert, und so ist sie daran gewöhnt."

Ian Carmichael ist seit 23 Jahren der persönliche Friseur von Queen Elizabeth und kümmert normalerweise einmal pro Woche ihre Frisur. Häufig begleitet er sie sogar auf ihren Reisen, sodass sie auch bei wichtigen Treffen immer perfekt frisiert ist. Vor einiger Zeit gab er in Interviews zu: "Von all meinen Kunden habe ich die Königin bei Weitem am liebsten, sie hat wundervolles Haar."

