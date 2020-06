Es war das TV-Spektakel schlechthin! In einer alles andere als gewöhnlichen Zeremonie gaben sich Anna-Carina Woitschack (27) und Stefan Mross (44) am Samstagabend live im Fernsehen das Jawort. In der ARD-Show "Schlagerlovestorys.2020" gelobten die Musiker in Anwesenheit von Florian Silbereisen (38) die ewige Liebe. Stellt sich nur die Frage: Ist die Ehe danach denn auch wirklich rechtsgültig? Nicht ganz, wie sich herausstellt!

Wie Bild nun berichtet, sei zwar sicher, dass eine echte Standesbeamtin aus Halle die 27-Jährige und den 44-Jährigen getraut hatte – allerdings sei das Ganze mit einer aufsehenerregenden TV-Hochzeit eben doch noch nicht getan. Damit die Ehe rechtsgültig werden konnte, musste das Brautpaar am heutigen Sonntag um 13 Uhr auf dem Standesamt in Halle noch einige Formulare unterzeichnen. Somit sind Anna-Carina und Stefan also streng genommen nicht seit gestern 23:09 Uhr, sondern erst seit heute offiziell verheiratet.

Die verzögerte Rechtskraft der Ehe ist allerdings nicht das einzig Ungewöhnliche an der Trauung der beiden: Nach dem Ringtausch im Schnellverfahren gab es keine Gelübde oder Ansprachen – nicht einmal einen Hochzeitstanz! Anna-Carina und Stefan sangen ein Duett und verabschiedeten sich.

