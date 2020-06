Werden sie womöglich das neue Traumpaar bei Alles was zählt? Schon seit einigen Wochen knistert es zwischen Ina (gespielt von Franziska van der Heide, 28) und Chiara (gespielt von Alexandra Fonsatti) gewaltig. Doch vor allem die Eiskunstläuferin sträubt sich zunächst gegen ihre Gefühle – eine Beziehung mit einer Frau ist schließlich absolutes Neuland für sie. Trotz ihrer anfänglichen Zweifel kommen sie sich immer näher – und die Fans lieben es!

Die Storyline rund um die Liebesgeschichte der doch recht unterschiedlichen Frauen kommt bei vielen Zuschauern richtig gut an. "Also mir gefällt diese Geschichte, bin gespannt, wie es weitergeht" und "Chiara war sonst immer ein Eisblock. Aber schöne Geschichte mit hoffentlich Happy End", halten zwei User unter einem Beitrag auf der offiziellen Facebook-Seite der Serie fest. Auch die Promiflash-Leser schließen sich dieser Meinung an. In einer Umfrage feiern fast 80 Prozent die Liebelei der beiden.

Doch nicht nur die Chemie zwischen Chiara und Ina stimmt, auch die Schauspielerinnen verstehen sich privat blendend. Auch wenn es für beide erst einmal komisch war, vor laufender Kamera eine Frau zu küssen. "Es ist schon etwas anderes, eine Frau zu küssen als einen Mann", erklärte Alexandra im RTL-Interview und bekam von ihrer Kollegin Franzi reichlich Zuspruch.

Alle Episoden von "Alles was zählt" bei TVNOW.

Anzeige

TVNOW / Willi Weber Chiara (Alexandra Fonsatti) und Ina (Franziska van der Heyde) bei "Alles was zählt"

Anzeige

TVNOW / Julia Feldhagen Ina (Franziska van der Heyde) und Chiara (Alexandra Fonsatti) bei "Alles was zählt"

Anzeige

Instagram / franzivanderheide_official Franziska van der Heide, "Alles was zählt"-Schauspielerin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de