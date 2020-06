Was ist zwischen Nadine Gonçalves und Tiago Ramos vorgefallen? Im April hatte die Mutter von Fußballstar Neymar (28) Jr. ihre neue Beziehung mit dem Gamer öffentlich gemacht. Wenige Wochen nach dem Liebes-Outing war es dann aber unerwartet zur Trennung gekommen. Der 22-Jährige soll der Brünetten verheimlicht haben, früher mit Männern zusammen gewesen zu sein. Nachdem das Paar im Mai allerdings wieder zueinander gefunden hatte, gibt es nun die nächsten Schlagzeilen: Nadine und Tiago mussten wegen des Verdachts der häuslichen Gewalt mit der Polizei sprechen!

Wie Daily Mail berichtet, wollten die Behören herausfinden, ob es in der Wohnung des Paares zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung gekommen war. Am vergangenen Dienstag hatte es einen Streit zwischen den beiden gegeben. Im Anschluss hatte die Brasilianerin einen Krankenwagen gerufen, weil sich der 22-Jährige verletzt hatte. Im Krankenhaus musste eine Wunde an seinem Arm, die vermutlich durch ein Glas verursacht worden war, mit zwölf Stichen genäht werden. Was die polizeilichen Untersuchungen ergaben, ist bisher nicht bekannt.

Ein Sprecher der 52-Jährigen äußerte sich allerdings nach dem Vorfall: "Tiago hatte zu Hause einen Unfall. Nadine dachte, es sei am besten, vorsichtshalber einen Krankenwagen zu rufen, aber es geht ihnen gut. Alles ist gut." Neymar ließ zudem über einen Vertreter erklären, dass es nicht zu einer Gewalttat gekommen sei.

Anzeige

Instagram / nadine.goncalves Nadine Gonçalves mit ihrem Freund Tiago Ramos, April 2020

Anzeige

Getty Images Neymar Jr. und seine Mutter Nadine Gonçalves

Anzeige

Instagram / nadine.goncalves Nadine Gonçalves, April 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de