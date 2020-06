Na, da ist aber jemand mächtig stolz! Schon vergangene Woche merkte man Anna Maria Damm (24) an, dass sie ganz schön aufgeregt ist. Der Grund: der anstehende Geburtstag ihrer Tochter Eliana. Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin konnte einfach nicht fassen, wie schnell die Zeit vergangen ist. Am Sonntag war dann der große Tag gekommen: Die Kleine feierte bereits ihren zweiten Geburtstag!

Anlässlich des Ehrentages postete Anna nicht nur ein gemeinsames Familienfoto, auf dem auch Elianas Papa Julian Gutjahr (23) natürlich nicht fehlen durfte, sie widmete ihrem Mädchen auch liebe Worte. "Unser Ein und Alles", kommentierte sie den Schnappschuss und versah den Kommentar unter anderem mit einem Herz-Emoji. In ihrer Story verriet die stolze Mama dann auch noch, wie sie gefeiert haben: "Wir hatten einen echt schönen Tag mit der Familie, war richtig entspannt."

Zahlreiche prominente Freunde ließen es sich nicht nehmen, der Zweijährigen unter dem Beitrag zu gratulieren. Zu den Gratulanten gehörten unter anderem Ana Johnson (26), Liz Kaeber (27), Rebecca Mir (28) und viele mehr. "Happy Birthday, Eliana", schrieb zum Beispiel Model Anna Wilken.

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm und Eliana, Januar 2020

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm, Influencerin

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm und Eliana, Januar 2020



